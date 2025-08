Una abuela se vuelve viral por llevar a su nieto a ver un tsunami

La inédita escena tuvo lugar el miércoles en el distrito limeño de Chorrillos.

Fuente: RT

Mientras la alarma cundía en buena parte del planeta por el aviso de un posible tsunami provocado por un terremoto en Rusia este miércoles y la población se mantuvo precavida en toda la costa del océano Pacífico, una mujer de Perú rompía todos los esquemas.

Se trata de una abuela que fue entrevistada por una televisión para preguntarle por su parecer acerca del peligro que acechaba. Sin embargo, su respuesta sorprendió a todos, tanto que llegó a hacerse viral en las redes sociales.

Tras ser consciente a través de los medios de comunicación de la alerta, no solo no se alejó de la costa, sino que acudió para poder contemplar el fenómeno: «Vi la televisión esta mañana y me alerté. Yo no había visto un tsunami. Traje a mi nieto para que también vea y conozca», declaró a un programa televisivo peruano.

La mujer, oriunda del distrito de Chorrillos, en Lima, donde sucedió la extraña escena, afirmó que no sentía temor porque tenía entendido que la alerta era preventiva y que no era de alto riesgo.