Vocero de Andrónico rechaza invitación de arcistas para unificarse con Del Castillo 

eju.tv / Video: Erbol

El senador del MAS-IPSP y vocero de Alianza Popular, Félix Ajpi, rechazó este lunes la invitación del ala arcista para unir fuerzas y no dispersar votos en torno a la candidatura presidencial de Eduardo del Castillo, señalando que no existe ninguna posibilidad de sumarse a quienes acusa de «proscribir y secuestrar» el instrumento político del pueblo, en referencia al MAS-IPSP.

“Primero quiero aclarar al señor (Grover) García que Andrónico Rodríguez es un joven político que piensa desde el sector popular, conocido como la izquierda. En cambio, Grover García no lo es. No se olviden que hace un par de días invitó al señor Jaime Dunn. Está muy confundido el compañero, y además su candidato, Eduardo del Castillo, es de la extrema derecha, porque tiene ese posicionamiento de superioridad sobre el indio”, enfatizó Ajpi.

El legislador enfatizó que “de ninguna manera podemos ir a sumarnos a estos caballeros, porque ellos han proscrito el instrumento político, lo tienen secuestrado, no saben si realmente su sigla es correcta o no, y están equivocados. Más bien, ellos tendrían que retirarse y todos los que están apoyando ahora al presidente Luis Arce Catacora, deberían sumarse, no a un nuevo proyecto, sino a la continuidad de la Revolución Democrática y Cultural”.

Ajpi también acusó a Eduardo del Castillo de tratar con desprecio a las bases populares: “Él ve a la gente popular como su peón, por eso hay quejas de organizaciones sociales que estarían siendo maltratadas”, afirmó. Según el vocero, mientras Del Castillo mantenga una postura «soberbia», no existe ninguna posibilidad de acercamiento. “Nosotros no vamos a trabajar para nada con el Gobierno”, sentenció.

Agregó que Del Castillo, como parte del actual del Gobierno central, no puede desligarse de sus responsabilidades. “Todo el Ejecutivo es responsable, desde el primer hasta el último viceministro, incluyendo al presidente del Estado. Son los responsables y tienen que responder al país”, sostuvo.

Las declaraciones de Ajpi se dan luego que en horas de la mañana, García invitó a los candidatos por Morena, Eva Copa, y por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, a “unificar” a las fuerzas populares y de izquierda en torno a la candidatura oficialista, representada por Eduardo Del Castillo. Sugerencia que fue apoyada por otros legisladores arcistas, con el fin de no dispersar el voto y no perder ante los candidatos de oposición.