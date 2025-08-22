22 heridos tras embarrancamiento de bus en la ruta Palos Blancos – La Paz

Un bus con pasajeros que cubría la ruta Palos Blancos – La Paz se embarrancó la noche del jueves en el sector de Escabeche, municipio de Palos Blancos. El hecho dejó al menos 22 personas heridas, entre ellas 18 hombres y 4 mujeres, según el reporte médico preliminar.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas, y se presume que una falla en los frenos habría provocado que el vehículo pierda el control y se precipite.

Inicialmente, los heridos fueron trasladados al Hospital de Caranavi, pero varios de ellos fueron derivados posteriormente al Hospital Arco Iris en la ciudad de La Paz por la gravedad de sus lesiones.