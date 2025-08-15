¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este viernes, 15 de agosto en Bolivia?

El dólar paralelo registra variaciones en esta jornada, según registran plataformas digitales.

Jhovana Cahuasa

Fuente: Red Uno

Según datos emitidos este viernes 15 de agosto de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio de venta de 13.61 (BOB), y un precio de compra de 13.57 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta con relación a la pasada jornada de jueves sufrió variaciones, y un leve ascenso en la venta, ya que el dólar paralelo se registraba en 13.57 (BOB), y hoy se registra en 13.61 (BOB).

En tanto para la compra la cifra asciende levemente, la pasada jornada registró 13.56 (BOB) y hoy se registra en 13.57 (BOB).

La moneda extranjera, en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

En tanto, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este viernes una leve variación, ya que a la compra se registra en 13.56 (BOB), y 13.49 (BOB), para la venta.

Cotización dólar paralelo

Cotización dólar Blue