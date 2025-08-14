A poco de las elecciones, Luis Arce designa a nuevas autoridades del Alto Mando Militar

El jefe de Estado posesionó a las nuevas autoridades la noche de este jueves, en la Casa Grande del Pueblo. El último cambio se había realizado a finales de octubre de 2024

Fuente: Unitel

El presidente Luis Arce Catacora posesionó la noche de este jueves a cinco nuevas autoridades del Alto Mando Militar, en un contexto en el que falta tres días para la realización de las elecciones generales.

Los oficiales designados son: contralmirante Gustavo Primitivo Anibarro Escobar, general de brigada Sherman Mario Sempertegui Tamez, general de brigada Roberto Pablo Delgadillo Vázquez, general de brigada aérea Marco Antonio Choquehuanca Marín y contralmirante Freddy Pozo Rodríguez.

Las nuevas autoridades asumirán los siguientes cargos, respectivamente: comandante en Jefe Interino de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia; jefe del Estado Mayor interino del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas; comandante general interino del Ejército de Bolivia; comandante general interino de la Fuerza Aérea Boliviana; comandante general interino de la Armada Boliviana.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Es la segunda vez en menos de un año que se modifica la estructura de mando castrense, tomando a anterior reestructuración fue en octubre de 2024.