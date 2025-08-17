Abuchean a la alcaldesa Eva Copa durante su votación en El Alto

Le reclamaron por la falta de obras en la urbe alteña.

Fuente: Cadena A

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, fue abucheada este domingo por un grupo de ciudadanos cuando acudió a emitir su voto en el colegio Alto de la Alianza.

Los asistentes increparon a la primera autoridad municipal y le reclamaron por la supuesta falta de obras en distintos distritos de la urbe alteña.

Entre gritos y reproches, la alcaldesa cumplió con su deber ciudadano en medio de un ambiente de tensión.