Aerolínea estatal BoA oferta en $us 880 el pasaje a su nueva ruta a Washington, volará 2 veces por semana

Este nuevo servicio de transporte de BoA será de gran beneficio para los bolivianos que radican en Estados Unidos, teniendo en cuenta que se reportan en una cifra de más de 400.000.

Fuente: ABI / Santa Cruz

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) oferta en $us 880 el pasaje a su nueva ruta Santa Cruz (Bolivia) – Washington (Estados Unidos). Los vuelos hacia este destino, inaugurado el jueves, saldrán dos veces por semana de manera inicial.

“De Viru Viru a Washington es una ruta de más de 4.000 millas, este servicio va a ser dos veces por semana, martes y jueves, el costo es de aproximadamente 880 dólares”, explicó el gerente general de BoA, Mario Borda, en el acto de inauguración de esta nueva ruta internacional de la estatal.

Destacó que este nuevo servicio de transporte de BoA será de gran beneficio para los compatriotas bolivianos que radican en Estados Unidos, teniendo en cuenta que se reportan en una cifra de más de 400.000.

“También es una forma de celebrar nuestro Bicentenario, nosotros paralelamente a los servicios nacionales estamos iniciando estas operaciones que tienen gran significado para los bolivianos que están en el exterior”, resaltó.

El acto de inauguración de esta nueva ruta internacional de BoA contó con la presencia del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y de los viceministros de Turismo, Hiver Flores, y de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.

“Esta nueva ruta ha sido un pedido de mucho tiempo del sector turismo (…) Quiero saludar a la empresa bandera, BoA, porque en menos de dos gestiones se abrió a nuevas rutas”, expresó Flores.

Hasta este año, BoA habilitó viajes a Iquique y Santiago (Chile), La Habana (Cuba), Asunción (Paraguay), Caracas (Venezuela), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil), Madrid (España) y Miami (Estados Unidos), según los datos oficiales.