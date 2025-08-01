Agenda informativa: llega el día D de las elecciones nacionales; conozca dónde votarán los candidatos a presidente y vicepresidente

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 17 de agosto

Foto referencial Urgente.bo

eju.tv

Conozca dónde votarán los candidatos

En Alianza Unidad estos son los horarios en que los candidatos votarán en sus respectivos centros electorales: A las 08:00, José Luis Lupo votará en la unidad educativa Achumani, (av. Las Madres Achumani). En tanto, a las 08:30 será el turno de Samuel Doria Medina, quien votará en el colegio Franco Bolivia en la mesa 12 (calle 11 de Achumani, junto a su esposa y lo acompañará su candidato vicepresidencial.

Luego de la votación partirá a Santa Cruz y en horas de la tarde a Cochabamba, para arribar a La Paz a hrs. 18:00 aproximadamente. Ahí se instalarán en el centro de cómputo de Alianza Unidad, en el hotel Europa, donde ambos candidatos esperarán los resultados de la jornada electoral.

Por su parte, en Alianza Libre, el primero en votar será Juan Pablo Velasco a las 08:00, en el colegio nacional Salesiano, en la ciudad de Santa Cruz, en la oportunidad estará acompañado por Jorge Tuto Quiroga. Posteriormente se trasladará a La Paz, para que el candidato presidencial Quiroga Ramírez sufrague en la mesa 13 de la Unidad Educativa Santa Rosa de la zona La Florida.

Ambos candidatos también esperarán en la Sede de Gobierno los resultados finales en la sede de Gobierno.

El candidato presidencial de la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, tiene previsto emitir su voto en el trópico de Cochabamba, específicamente en el municipio de Entre Ríos, aproximadamente a las 11:00, en la U.E. José Carrasco, en la localidad de Manco Kapac.

La aspirante vicepresidencial Mariana Prado cumplirá con su deber ciudadano en el Colegio Británico, que se encuentra en la avenida Los Cusis, en el departamento de Santa Cruz. Según el anuncio hecho por la tienda política, estará entre las 08:00 y 9:00 en ese lugar.

En cuanto a Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC), él iniciará la jornada con un desayuno en la residencia de su padre, en “El Picacho”, Tarija. Luego partirá con Jaime Paz Zamora hacia la escuela Néstor Paz Zamora, en la comunidad de Lajas Merced, donde el expresidente realizará su voto.Después se dirigirá a la Unidad Educativa Narciso Campero, donde sufragará aproximadamente a las 09:45, y posteriormente acompañará a su esposa a votar en la Unidad Educativa “Carmen Mealla”.

El candidato presidencial Pavel Aracena de la Alianza Libertad y Progreso ADN tiene previsto sufragar en la Unidad Educativa La Madre, ubicado en el barrio 4 de Noviembre, a las 09:00; asimismo, el postulante vicepresidencial Víctor Hugo Núñez del Prado lo hará en el Colegio 07 de septiembre, en la zona del mismo nombre, a las 10:30. Ambos emitirán su voto en la capital oriental.

En el lado del Movimiento al Socialismo (MAS), el presidenciable Eduardo del Castillo sufragará a las 08:30 en la Unidad Educativa Caritas, en la zona sur de la capital cruceña. Por su parte, Manfred Reyes Villa, de la alianza Autonomía Para Bolivia – Súmate (APB – Súmate) ejercerá su derecho ciudadano a las 09:00 en el colegio Don Bosco de Cochabamba, ubicado en la plazuela Quintanilla, zona norte de Cochabamba. El también alcalde del Cercado es el único que emite su voto en esa ciudad.

Por otra parte, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, emitirá su voto a las 08.00 en la Unidad Educativa Miguel de Cervantes, de la zona de Miraflores, en la ciudad de La Paz.