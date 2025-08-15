Alianza Unidad denuncia plan del gobierno para acusarlos de fraude electoral

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

Mediante un comunicado, la alianza Unidad advirtió sobre la ejecución de un presunto plan “digitado por el Gobierno” con el objetivo de acusar a la organización política de cometer fraude electoral. En ese sentido, solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazar lo que considera un intento oficialista de “sabotear las elecciones” previstas para este domingo.

“Alertamos a la ciudadanía que está en marcha un plan digitado por el gobierno para acusarnos de fraude electoral. Este plan ya ha comenzado a ejecutarse con videos creados por operadores oficialistas que muestran material electoral que afirman estarían manejando nuestros militantes”, indica una parte del pronunciamiento.

En ese contexto, la organización política rechazó el presunto plan y advirtió sobre posibles intentos de “plantar material electoral” en las casas de campaña de Unidad.

“Advertimos que el plan contempla otras medidas similares o peores, como plantado de material electoral en nuestras casas de campaña. Rechazamos esta intromisión inaceptable del Gobierno de Arce en el proceso electoral. Pedimos al TSE que rechace con contundencia este intento oficialista de sabotear las elecciones del domingo”, agrega.

La cadena de custodia del material electoral fue coordinada entre los Tribunales Electorales Departamentales (TED), la Policía y las Fuerzas Armadas.

Esta es la primera elección en más de 20 años en la que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no figura como la primera ni entre las principales fuerzas políticas, según las encuestas de intención de voto difundidas por los medios de comunicación.