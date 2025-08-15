Álvaro Peña vuelve a Oriente Petrolero después de 20 años

Por Esmir Cortez Becerra

Fuente: El Deber

Oriente Petrolero ya tiene técnico. Guillermo Álvaro Peña es el elegido para dirigir el primer plantel del equipo refinero. El cruceño será presentado la mañana de este sábado en la sede del barrio El Trompillo.

“Mañana (por este sábado), entre 8:30 y 9:00, será la presentación en la sede”, afirmó el propio Peña a EL DEBER Sports en las últimas horas. Peña volverá a campamento Albiverde después de 20 años. Su primer ciclo fue en la temporada 2004-2005.

Guillermo Álvaro viene de dirigir Blooming en 2024. Clasificó a la academia celeste a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025. En su lugar llegó Mauricio Soria, que continúa hasta ahora.

“Nos va ir bien. Hay que apoyarlo al nuevo entrenador”, dijo Gustavo Gutiérrez, secretario general de la institución refinera, en una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok.

El dirigente, sin dar el nombre, anunció la noche del jueves que este viernes el equipo tendría un nuevo entrenador, compromiso que se cumplió en las últimas horas.

Peña es un director técnico con amplio recorrido en el fútbol nacional, además de Oriente y Bloming también dirigió a Destroyers, Guabirá, San José, Wilstermann, Nacional Potosí, Real Tomayapo e Independiente Petrolero. En el extranjero estuvo a cargo de las inferiores del Dinamo de Kiev, de Ucrania.

El mayor éxito como DT lo consiguió en el Rojo de Cochabamba. Fue campeón en el Apertura de 2018.