Ancelotti decide no convocar a Vinicius para enfrentar a Bolivia en El Alto por las Eliminatorias

Fuente: Unitel

Vinicius Júnior no jugará ante Bolivia. Este lunes, los medios brasileños informaron que el delantero del Real Madrid no será convocado por el DT Carlo Ancelotti para las últimos dos jornadas de las Eliminatorias sudamericanas.

La selección brasileña, ya clasificada para el Mundial 2026, tendrá que enfrentarse a Chile y a Bolivia. Para el compromiso de local ante la Roja, Vini está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.