Ancelotti decide no convocar a Vinicius para enfrentar a Bolivia en El Alto por las Eliminatorias

Ancelotti decide no convocar a Vinicius para enfrentar a Bolivia en El Alto por las EliminatoriasCategorías DeportesEtiquetas 18/08/2025 Según la información de los medios brasileños, el delantero y figura del Real Madrid no será convocado por el DT italiano para el partido que tendrá la Canarinha ante la Verde en la última fecha de las Eliminatorias. [ Foto: Internet ] La principal figura de la selección brasileña no será tomado en cuenta para el compromiso ante Bolivia. Fuente: Unitel Vinicius Júnior no jugará ante Bolivia. Este lunes, los medios brasileños informaron que el delantero del Real Madrid no será convocado por el DT Carlo Ancelotti para las últimos dos jornadas de las Eliminatorias sudamericanas. La selección brasileña, ya clasificada para el Mundial 2026, tendrá que enfrentarse a Chile y a Bolivia. Para el compromiso de local ante la Roja, Vini está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. eju.tv Ante esa situación, el técnico italiano optó por darle descanso al atacante del Real Madrid y liberarlo de la convocatoria, siendo descartado para visitar a Bolivia, el 9 de septiembre en El Alto. Carlo Ancelotti presentó una pre-lista donde se destaca el retorno de los madridistas Éder Militao y Rodrygo Goes, además de la presencia de cinco jugadores del torneo Brasileirao. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas La lista definitiva de jugadores convocados de la selección brasileña se conocerá el lunes 25 de agosto, cuando el italiano Ancelotti anuncie a los citados y comience la concentración en la Granja Comary de Teresópolis, el 1 de septiembre.