Andrónico acepta derrota electoral, pero advierte: “Nuestra lucha no termina aquí”

El excandidato llamó a una profunda reflexión dentro del movimiento popular para recomponer fuerzas, corregir errores y seguir adelante.

eju.tv /Foto: RRSS

La Paz.- El candidato presidencial Andrónico Rodríguez, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, reconoció este lunes su derrota en las elecciones generales, aunque afirmó que su lucha política y social continuará.

Al inicio de su mensaje, Rodríguez expresó su agradecimiento a la población por el apoyo recibido y ratificó su compromiso con la defensa de los sectores populares. “Quiero expresar mi profundo agradecimiento por el apoyo recibido en esta jornada electoral. El pueblo ha hablado y ha decidido quiénes irán a la segunda vuelta. Aceptamos con respeto esta decisión democrática, porque siempre hemos defendido la voz soberana de nuestra gente”, manifestó.

Rodríguez calificó el proceso como “una experiencia singular, complicada y llena de obstáculos”, en la que, según él, algunos dirigentes del movimiento popular priorizaron intereses personales y falsas acusaciones. “Enceguecidos por el poder, emprendieron una batalla incesante en nuestra contra, como si fuésemos enemigos mortales, olvidándose de los verdaderos adversarios políticos”, denunció.

El excandidato llamó a una profunda reflexión dentro del movimiento popular para recomponer fuerzas, corregir errores y seguir adelante. “La política es de resistencia y no de velocidad. Nuestra lucha no termina aquí. Seguiremos firmes, defendiendo las conquistas sociales, nuestros recursos naturales, al movimiento indígena y campesino, y a los sectores populares”, enfatizó.

Por último, expresó su gratitud a las familias que lo acompañaron durante la campaña y aseguró que continuará trabajando desde el debate y la acción política. “Respondo al mandato de las urnas en los siguientes desafíos de la política”, manifestó.