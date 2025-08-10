Andrónico llega al Chaco para ofrecer vuelos semanales para impulsar el turismo y habla de los bonos

Fuente: Unitel

El candidato presidencial por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, anunció este sábado un plan de desarrollo para el Chaco, que incluye la habilitación de vuelos semanales para impulsar el turismo.

El objetivo es crear políticas para transformar a la región en un motor económico, social y turístico para Bolivia.

Ofreció el funcionamiento del Hospital de Tercer Nivel Fray Quebracho para beneficiar a Yacuiba y al resto de la región, así como la perforación y equipamiento de pozos de agua para riego y consumo con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria “desde el Chaco para Bolivia”.

También señaló que el potencial turístico del Chaco será impulsado con la habilitación de vuelos comerciales dos veces por semana y una mejor integración caminera.

Se comprometió además a ejecutar la doble vía Yacuiba–Villamontes y culminar el asfaltado de rutas estratégicas que conectan Tarija con Yacuiba y el Chaco.

Economía

Asimismo, planteó un plan “compensatorio” para Tarija y el Chaco en el ámbito de los hidrocarburos, y reafirmó que es esencial tener mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional para garantizar que las normativas se cumplan.

Aprovechó la oportunidad para ratificar que fortalecerá la Renta Dignidad y los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy.

Luego, pidió voto en línea. “El 17 de agosto, el voto debe ser en línea, en la primera franja, para presidente y para el candidato uninominal de cada circunscripción. No podemos equivocarnos”, dijo.

“Este es un proyecto social de unidad, con economía popular, para que ningún sector quede en la intemperie. Si la derecha gana, las mayorías pierden y corren el riesgo de que nuestras empresas vuelvan a ser privatizadas”, advirtió Rodríguez.