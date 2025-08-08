Androniquistas dicen que las encuestas van «contra la realidad y despiertan susceptibilidades»

Hasta el momento se conocieron los resultados de ocho encuestas, todas ubican en el primer lugar a Samuel Doria Medina y sitúan a Rodríguez entre el tercer y cuarto puesto.

Los seguidores de Andrónico Rodríguez en La Paz afirmaron este viernes que las encuestas presentadas por diferentes empresas y medios sólo generan susceptibilidades porque «van en contra de la realidad».

«Las encuestas que hemos visto no son reales, las cifras van en contra de la realidad que está aconteciendo en el país, sabemos, hemos viajado por las 20 provincias, por los municipios de La Paz y hemos notado la gran aceptación que tiene nuestro hermano Andrónico Rodríguez», declaró el candidato a diputado plurinominal por Alianza Popular, Rolando Huanca.

Hasta el momento se conocieron los resultados de ocho encuestas de intención de voto, todas ubican en el primer lugar a Samuel Doria Medina y sitúan a Rodríguez entre el tercer y cuarto puesto de la preferencia.

«Como candidatos por Alianza Popular pedimos a la población que no se deje sorprender por estas encuestas que están despertando susceptibilidad en la población nacional, el voto tiene que ser por Andrónico Rodríguez», indicó Huanca.

Los dirigentes del frente que impulsa la campaña de Rodríguez anunciaron, además, que su candidato participará del debate presidencial del martes 12 de agosto, la última cita convocada por el TSE antes de los comicios.