Anulan el voto de una persona por vestir camiseta de un partido político

En Santa Cruz anularon voto de un ciudadano por acudir a votar con camiseta del MAS

eju.tv

Un hecho llamativo se registró este domingo en un recinto electoral de la ciudad de Santa Cruz, donde un votante vio anulado su sufragio tras presentarse con una camiseta que llevaba el logotipo del Movimiento al Socialismo (MAS).

Las autoridades de mesa explicaron que la decisión se tomó en cumplimiento de las normas electorales, que prohíben portar símbolos o distintivos partidarios durante la jornada de votación.

El ciudadano, sorprendido por la medida, aseguró desconocer la restricción.

Recordemos que la jornada electoral concluye a las 16:00 o hasta que el último ciudadano en fila pueda emitir su voto.