APB-Súmate confirma cierre de campaña el 12 de agosto en el Plan Tres Mil de Santa Cruz

Fuente: Unitel

Este viernes se confirmó que APB-Súmate, que postula a Manfred Reyes Villa, realizará su cierre de campaña en Santa Cruz el próximo 12 de agosto. El lugar será la Plaza El Mechero, del Plan Tres Mil, en la capital cruceña.

Dicha actividad es el mismo día en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene programado su segundo debate por lo que, desde la fuerza política que postula a la Presidencia a Manfred Reyes Villa, se desliza la posibilidad que el candidato no pueda asistir a este encuentra, que será en La Paz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De acuerdo a Juan Carlos Medrano, candidato a ‘vice’, el cierre de campaña se iniciará a las 18:00 en la populosa ciudadela que congrega a una parte de la población que vive en la urbe cruceña.

“Todos los candidatos están en el cierre de campaña y posiblemente no se pueda asistir”, señaló Medrano, al referirse a la presencia de Manfred en el debate del TSE. “Esperamos que el tiempo nos permita, pero más probable es que esté con la gente”, agregó.

Medrano destacó que la prioridad en este momento es la interacción directa con los votantes y la difusión de la propuesta política de la alianza en los cierres de campaña.

Más actividades

El candidato de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa estará este viernes en la capital del país, Sucre, para realizar su cierre de campaña, que se hará en la avenida Las Américas, desde las 17:00, y que además tendrá la presencia de artistas internacionales.

Dentro de la agenda del postulante a la Presidencia, se incluye eventos en Cochabamba los días 10 y 11 de agosto, vinculados a la Virgen de Urkupiña, y un cierre de campaña el 13 en la misma ciudad. Un día antes estará en La Paz.