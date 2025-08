Apodos sacan chispas entre candidatos: Samuelitio vs Sonia

No me pongas apodos, le dijo Doria Medina a Eduardo del Castillo, quien en varios momentos de la noche de este viernes insistió en llamarle Samuelitio al candidato de Unidad. «A vos te decía Sonia, un narcotraficante no? (…) vos con esos tus amigos tenías apodos, a mi no me los pongas», le advirtió Samuel en tono molesto al exministro de Gobierno

Situaciones como la descrita, con ataques personales que por momentos rayaron en el insulto, se dieron la noche de este viernes durante el primer debate nacional organizado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en el que participaron los ocho candidatos presidenciales para exponer sus propuestas y planes de gobierno ante el país.

El candidato del oficialista MAS, Eduardo del Castillo, precisamente es quien se ha caracterizado por condimentar sus propuestas con golpes bajos a sus contendientes y su ensañamiento se orienta principalmente contra Samuel Doria Medina, que mantiene el primer lugar en las encuestas nacionales realizadas por diversas empresas, cuando faltan dos semanas para los comicios generales.

Este estilo de debate, donde los candidatos se preguntan entre sí, permite el choque directo que va más allá de las propuestas y la diferencias ideológicas, para entrar al campo personal, que como en este caso hace «salir de las casillas» a Samuel, un candidato que luce casi siempre sereno y controlado. Es la salsa del debate político.