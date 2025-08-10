Aprehenden a dos extranjeros por el asesinato de una librecambista en el mercado Mutualista

Fuente: Unitel

Dos ciudadanos extranjeros fueron aprehendidos en el marco de la investigación por el asesinato de Sofía Quiroz, la librecambista que fue asesinada el 23 de julio el mercado Mutualista, Santa Cruz de a Sierra, informó el abogado de la familia Sergio Toro.

La víctima fue identificada como Sofía Quiroz, quien fue asesinada por dos sujetos que ingresaron armados al mercado, justo cuando ella disponía de una cantidad de dinero para hacer una transacción. Aunque, no se conoce la suma exacta que se llevaron los delincuentes, el hermano de la víctima indicó que su familiar manejaba alrededor de $us 100.000, por lo que estima que este fue el monto sustraído.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Christian Tejada, abogado de la familia, sospecha que alguien le dio el “pitazo” a los atracadores.

Los familia de Sofía Quiroz piden que el caso sea esclarecido y cuentan que su familiar se dedicaba hace 20 años a esta ocupación y nunca había sido atacada.