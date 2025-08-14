Aprehenden en Cochabamba a exministro de Medio Ambiente y lo trasladan a La Paz

El exministro Alan Lisperguer es acusado de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración de bienes.

El Ministerio Público aprehendió cerca a medio día de este jueves al exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración de bienes.

La exautoridad fue aprehendida en la ciudad de Cochabamba y trasladada a la Fiscalía de la ciudad de La Paz, donde deberá esperar su audiencia de medida cautelares para definir su situación legal.

El fiscal Miguel Cardozo confirmó a UNITEL la aprehensión de la exautoridad para la toma de su declaración ante las autoridades en La Paz.

Lisperguer ejerció como titular de la cartera de Estado desde marzo de 2024 hasta enero de este año cuando Luis Arce lo destituyó del cargo tras hacerse pública la admisión de una denuncia por presuntamente falsear datos en su declaración ante la Contraloría General del Estado y por incremento “desproporcionado” de su patrimonio.

Lisperguer tenía medidas sustitutivas por una denuncia de violencia familiar, que se registró a inicios de agosto. En su momento, la exautoridad dijo que tuvo una discusión con su pareja luego de haber consumido bebidas alcohólicas, pero aseguró que fue un hecho aislado que “no pasó a mayores”.