Aquí puedes seguir el cómputo oficial de las elecciones generales 2025

Bolivia elegirá presidente en una inédita segunda vuelta a realizarse el 19 de octubre entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, según resultados preliminares oficiales que confirman la debacle de la izquierda que gobernó por 20 años.

Los datos oficiales del cómputo se pueden ver en el siguiente enlace que muestra el Tribunal Supremo Electoral en su página web: CLIC para ver los resultados oficiales.

Paz, de 57 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), alcanza el 32,1% de los votos con el 92% de las actas electorales computadas, según el conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral.

