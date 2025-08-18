Aquí puedes seguir el cómputo oficial de las elecciones generales 2025

Aquí puedes seguir el cómputo oficial de las elecciones generales 2025Categorías PolíticaEtiquetas , Elección Presidencial 2025 18/08/2025 Rodrigo Paz y Tuto Quiroga se medirán en segunda vuelta el 19 de octubre. El senador fue el ganador de la elección y rompió los pronósticos que se tenían en la previa a los comicios. [Foto: APG] / Los bolivianos acudieron a las urnas Fuente: Unitel Bolivia elegirá presidente en una inédita segunda vuelta a realizarse el 19 de octubre entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, según resultados preliminares oficiales que confirman la debacle de la izquierda que gobernó por 20 años. eju.tv Los datos oficiales del cómputo se pueden ver en el siguiente enlace que muestra el Tribunal Supremo Electoral en su página web: CLIC para ver los resultados oficiales. Paz, de 57 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), alcanza el 32,1% de los votos con el 92% de las actas electorales computadas, según el conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Según los datos del TSE, el candidato del PDC mantiene el primer lugar en el escrutinio preliminar con una votación del cercana al 32%, seguido por Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, con un porcentaje que se acerca al 27%.