Arce condena la «inaceptable ofensa» de EEUU al duplicar la recompensa por Maduro

El Gobierno estadounidense subió a 50 millones de dólares la recompensa para quien dé información que permita su captura.

eju.tv

El presidente Luis Arce condenó la «inaceptable ofensa de Estados Unidos», al duplicar el monto de la recompensa que ofrece para quien entregue información que permita la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

«Condenamos la inaceptable ofensa del gobierno de Estados Unidos contra el hermano presidente Nicolás Maduro», aseguró Arce a través de sus redes sociales.

La fiscal general estadounidense Pam Bondi anunció el jueves 7 de agosto que el Gobierno de Donald Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa que lleve al arresto del que considera es un dictador venezolano. La recompensa anterior era de 25 millones de dólares.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Ofrecer una recompensa por la captura de un presidente democráticamente electo es una práctica colonialista, una agresión a la soberanía y dignidad de Venezuela y de nuestros pueblos», aseguró Arce, a quien le quedan menos de tres meses en el poder.

Hasta la fecha, la DEA se incautó de 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi siete involucran de manera directa al propio sucesor de Hugo Chávez.

«(El narcotráfico) representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses», comunicó la DEA.