Arce llama a las FFAA a asumir defensa de la estabilidad democrática, soberanía del voto e independencia de los órganos

El Primer Mandatario hizo el llamado en el acto en homenaje a los 200 años de las Fuerzas Armadas, que celebran su Bicentenario junto al de la Patria en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia.

Fuente: ABI

El presidente Luis Arce llamó este jueves a las Fuerzas Armadas (FFAA) a asumir una nueva política de defensa, que consolide la estabilidad democrática, que garantice la soberanía del voto popular y preserve la institucionalidad de la independencia de los órganos de poder, ante intentos que afectan a la seguridad del Estado.

“No debemos olvidar que los hechos registrados en el año 2019 y 2024 evidencian que la seguridad y defensa del Estado no sólo se definen por amenazas externas, sino también por factores internos de conspiración política y ruptura institucional. Por tanto, la nueva política de defensa debe consolidar la estabilidad democrática, garantizar la soberanía del voto popular y preservar la institucionalidad de la independencia de los órganos de poder en la interacción coordinada del ejercicio del gobierno dentro del Estado Plurinacional”, señaló.

El Primer Mandatario hizo el llamado durante su intervención en homenaje a los 200 años de las Fuerzas Armadas, que celebran su Bicentenario junto al de la Patria en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia.

Arce también convocó a las FFAA a renovarse con conciencia, compromiso y proyectarse hacia el futuro con patriotismo, sabiduría y lealtad al pueblo, porque la llegada del Bicentenario coincidió con la conclusión del primer ciclo de planificación estratégica del Estado a largo plazo, con la finalización de la vigencia de la Agenda Patriótica 2025 y sus trece pilares, lo cual se convierte en un momento crucial para la construcción de un nuevo horizonte estratégico para la defensa, seguridad y desarrollo de Bolivia, con una visión prospectiva al 2050.

“El diseño de una política de seguridad y defensa del Estado Plurinacional de Bolivia deberá establecer como pilares y valores supremos e irrenunciables la soberanía, democracia, integralidad, prospectiva y participación activa del Estado, pueblo y Fuerzas Armadas”, aseveró.

El Primer Mandatario dijo que la construcción de una política de defensa del siglo XXI no puede basarse en el miedo ni en la militarización del pensamiento, sino en la confianza del pueblo en sus instituciones armadas, el respeto a la legalidad, en la planificación estratégica interinstitucional y “en la visión compartida de una patria libre, digna y soberana”.

Asimismo, remarcó que el Estado Plurinacional rechaza toda forma de subordinación doctrinal extranjera y asume como misión histórica la construcción de una doctrina de seguridad y defensa “genuinamente boliviana”, con identidad propia orientada al servicio del pueblo y basada en los principios de la Constitución Política del Estado.

Por ello, dijo que la doctrina militar plurinacional del siglo XXI no se limitará a lo operativo o a lo táctico, sino también a una doctrina ética que oriente el comportamiento institucional de las Fuerzas Armadas hacia su rol constitucional.

Planteo, además, la necesidad de establecer una doctrina de defensa común a nivel regional, basada en la paz, cooperación, integración y solidaridad entre los pueblos.

“Este bicentenario marca un punto de inflexión histórico para las Fuerzas Armadas, pues exige la reconstrucción profunda de la doctrina militar en sintonía con los principios, valores constitucionales, la diversidad del país y los desafíos contemporáneos de la defensa nacional.

(…). Bolivia, desde su vocación pacifista y soberana, contribuirá al fortalecimiento de espacios multilaterales para la defensa de los intereses del sur global”, aseguró.

También reiteró que la doctrina militar no será una herramienta de control y una forma de alineación, sino un cambio en la expresión racional y ética del mando que el pueblo confiere a su institución armada para proteger la vida, la libertad, la justicia y la soberanía.

“Esta doctrina militar, que dejamos como legado de nuestro gobierno para su análisis, debate y aprobación en las instancias pertinentes, está orientada hacia la conformación de un nuevo reto militar, uno que nace del pueblo, camina con el pueblo y jamás se alzará contra él”, señaló.

Pidió que el Bicentenario de las FFAA sea la transformación y reconciliación con el pueblo, y una refundación ética, técnica y doctrinal, con una convocatoria al futuro con soldados que no temen al conocimiento, con oficiales que lideren la vocación, con instituciones que sirvan con humildad, con pueblos que confíen en su ejército “porque saben que nunca más serán sus enemigos”, y como punto de partida hacia una segunda y definitiva independencia.