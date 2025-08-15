Arias pide que el OEP prohíba ingresar con celular a emitir el voto

Para los comicios del domingo 17 de agosto no existe ninguna restricción referida al uso de celulares u otros dispositivos.

El alcalde Iván Arias pidió este viernes al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) emitir un instructivo por el cual se prohíba el ingreso con celulares al cubículo donde el elector sufragará el domingo, ya que considera que ese es un mecanismo de presión para demostrar por quién se votó.

«Le pido al Órgano Electoral que, para evitar las presiones del voto, impida en los recintos que la gente entre con celulares, no se debería entrar al cuarto oscuro con celular porque hay gente que anda diciendo ‘sacas foto y me mandas para saber por quién has votado’, esa es una forma de presión que no debe existir», declaró en conferencia de prensa el burgomaestre.

«El celular debe quedar afuera del recinto, la persona debe entrar con el lápiz, la papeleta y su conciencia, simplemente eso, pido al Órgano Electoral que saque esta determinación (de restringir los móviles) y haga cumplir en todo el país», sostuvo Arias.