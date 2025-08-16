Arranca la votación: Bolivianos en Tokio son los primeros en sufragar en las elecciones generales 2025

Los bolivianos fueron convocados al recinto electoral, ubicado en la ciudad japonesa de Tokio, donde está la Embajada.

Fuente: Unitel

Los bolivianos residentes en Japón comenzaron a votar este sábado a las 19:00 (hora en Bolivia) para elegir al presidente, vicepresidente y legisladores nacionales para el próximo quinquenio en el país, que atraviesa una complicada situación económica y energética.

Según un comunicado de la Embajada de Bolivia en Japón, el recinto electoral se encuentra en el edificio donde funciona el ente diplomático en Tokio y el arranque de la votación estaba prevista para el domingo 17 de agosto a partir de las 8:00 (hora local), lo que en Bolivia son las 19:00 del sábado 16 de agosto, por la diferencia horaria.

