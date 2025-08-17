No se descarta una escalada de tensión entre el líder del régimen de Kiev y el inquilino de la Casa Blanca, remarca el medio.

Fuente: RT

El presidente estadounidense, Donald Trump, inicialmente recibirá solo al líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, en Washington el próximo lunes. Así lo informa Bild, citando a fuentes.

Según informantes gubernamentales, recién después del encuentro individual se sumarán los líderes europeos que acompañen a Zelenski. Luego, habrá una cena de trabajo y un debate de varias horas en un grupo ampliado.

Aunque el líder del régimen de Kiev viaje acompañado por varios jefes de Estado y de Gobierno europeos, así como por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no se descarta una escalada de tensión con inquilino de la Casa Blanca, remarca el medio.

«Reaparecen los recuerdos de la última visita de Zelenski a la Casa Blanca: su reunión de febrero terminó en un escándalo y el presidente estadounidense suspendió brevemente el apoyo militar. Este riesgo persiste a pesar de la participación de los europeos», señala Bild.

Tras la cumbre del viernes que reunió en Alaska al presidente ruso, Vladímir Putin, y a Donald Trump, Zelenski anunció que mantendría un encuentro con el mandatario estadounidense.

Además de Rutte, entre los ‘pesos pesados’ que confirmaron su participación en el encuentro, figuran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.