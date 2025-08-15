¡Atención universitarios! ¿Se suspenderán las clases este sábado en la UAGRM?

Santa Cruz. El rector de la Uagrm indicó que hay más de 30 mil estudiantes que estarán encargados del control de votos en las elecciones de este domingo.

Según informó Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm, “el campus universitario es recinto electoral. Aquí van a estar ubicadas 12 mesas. Hoy en la mañana hemos recibido las maletas con la debida protección, que se colocarán en el aula magna. Aquellos estudiantes que cursan clases este día deberán tomar previsiones, ya que el recinto estará cerrado”.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) anunció que este sábado no habrá clases, ya que el campus universitario se convertirá en un recinto electoral para las próximas elecciones.

Además, la universidad ha puesto en marcha la plataforma ciudadana ‘Voto Transparente’, con la participación de 36.000 personas entre estudiantes, docentes y administrativos. La iniciativa busca garantizar la transparencia en los comicios y permitirá a los voluntarios enviar información a un centro de cómputo para obtener datos casi en tiempo real.

“En la ciudad de Santa Cruz tenemos cubiertos el 100% de los recintos electorales y el 70% en provincias, pero esperamos alcanzar la cobertura total”, agregó Cuéllar.

Más de 30 mil estudiantes se desplazarán por todo el departamento para colaborar en el control de votos, reflejando el compromiso de la comunidad universitaria con el proceso electoral.