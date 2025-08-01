Juzgamiento de actas avanza lento en La Paz; TED se apega al plazo

Uno de los factores que influye en la demora en el traslado de las actas es la distancia que se debe recorrer para llegar hasta los municipios más recónditos.

eju.tv

El avance del juzgamiento de las actas electorales en La Paz avanza lento, por lo que el Tribunal Electoral Departamental (TED) se apega al plazo establecido en la norma electoral para garantizar el proceso.

«En este momento estamos en el juzgamiento de las actas electorales, que está en un 5%, hoy tenemos previsto llegar a un 50%, de acuerdo con la norma tenemos siete días para culminar el cómputo departamental, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo para terminar en el mayor tiempo posible», declaró a la prensa la titular del TED La Paz, Sonia Yujra.

«Las comisiones están llegando con absoluta normalidad, tomando en cuenta que tenemos un plan de rutas aprobadas, las actas están regresando por las mismas rutas de ida», explicó Yujra.

La funcionaria además informó que la institución habilitó cinco ventanillas para la emisión de certificados de exención, cuyo plazo concluye dentro de 30 días. La atención se lleva a cabo en horario continuo.

«A partir de hoy estaremos iniciando con la extensión de los certificados de impedimento hasta 30 días para aquellas personas que por diversas razones no pudieron participar, hay cinco ventanillas habilitadas, deben presentarse con carnet de identidad y su justificativo, en horario continuo de 8:30 a 16:30», detalló la titular electoral.