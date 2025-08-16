Bajo caudal del río Chapare dificulta el traslado de maletas electorales al Tipnis

El traslado de maletas electorales hacia el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se vio afectado por el bajo caudal del río Chapare, una situación que obligó a los miembros de la delegación a realizar un esfuerzo adicional para cumplir con su misión.

La brigada, que partió el martes desde Cochabamba, encontró serias dificultades para la navegación, como se evidencia en el video que muestra a militares y notarios empujando la embarcación en tramos del río donde el agua no era lo suficientemente profunda. Esta acción fue necesaria para poder avanzar y evitar que el material electoral quedara varado.

Ante las adversidades, la delegación buscó y utilizó rutas alternas para poder llegar a las comunidades indígenas del TIPNIS y asegurar que el proceso electoral se desarrolle con normalidad. A pesar de los obstáculos, la misión de llevar el material electoral a su destino final se mantuvo como prioridad, demostrando el compromiso de los funcionarios y militares involucrados. El incidente subraya los desafíos logísticos que enfrentan las autoridades electorales al llevar a cabo procesos en zonas remotas y de difícil acceso en el país.