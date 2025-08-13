Blooming quiere volver al podio a costa de Aurora

La academia buscará este miércoles en Cochabamba un triunfo clave ante Aurora, en partido reprogramado de la fecha 14, para volver al tercer lugar del torneo Todos contra Todos y acercarse al líder The Strongest.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Blooming visitará este miércoles a Aurora en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, en un encuentro pendiente de la fecha 14 del torneo Todos contra Todos. El partido arrancará a las 18:00 y será determinante para las aspiraciones del cuadro cruceño, que busca recuperar el tercer lugar de la tabla. Actualmente, el equipo de Mauricio Soria suma 31 puntos y, en caso de ganar, quedará a seis unidades del líder, The Strongest.

El plantel celeste cerró prácticas el martes y, por la noche, emprendió viaje rumbo a la capital valluna. La motivación está alta, ya que en su último compromiso superaron por 1-0 a Always Ready en Montero, sumando tres puntos vitales para seguir en carrera.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para este compromiso, Soria tendrá casi a todo su plantel disponible, incluyendo al defensor Marc Enoumbá, quien vuelve tras cumplir un partido de suspensión por la tarjeta roja recibida frente a The Strongest en La Paz. El camerunés nacionalizado boliviano no estuvo ante Always Ready, pero será una alternativa importante para reforzar la defensa.

La única baja confirmada es la de Juan José González, expulsado con roja directa en el duelo frente a Always Ready. Debido a que no se trató de doble amonestación, es probable que el castigo se extienda a dos partidos, lo que lo dejaría fuera también del siguiente encuentro oficial.

Blooming sabe que no puede dejar escapar puntos en esta recta final. Soria y sus dirigidos son conscientes de que cada partido es una final si quieren mantenerse en la pelea por el título, más aún cuando el margen de error se reduce jornada tras jornada.

En frente estará un Aurora urgido por sumar, que comenzó la temporada con -33 puntos por el Caso Montaño. El equipo valluno ha logrado recuperar 19 unidades, pero sigue en el último lugar de la tabla y comprometido con el descenso. Pese a reforzarse con siete jugadores en el mercado de invierno, vienen de una dura caída por 0-2 ante Guabirá como locales.

Tras este compromiso, Blooming regresará a Santa Cruz para enfocarse en el choque ante Bolívar, que se jugará el sábado a las 15:00 en Montero por la Copa Bolivia, otro encuentro reprogramado que le exigirá al máximo en una semana cargada de partidos decisivos.