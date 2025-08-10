Blooming va por un triunfo clave ante Always Ready en Montero

La academia recibe este domingo a Always Ready en Montero, en un duelo decisivo por la fecha 17. La Academia cruceña quiere mantener su invicto en casa y recortar distancia con los líderes del torneo.

Blooming afrontará este domingo un partido determinante en sus aspiraciones ligueras. Desde las 17:15, en el estadio Gilberto Parada de Montero, recibirá a Always Ready, segundo del campeonato Todos contra Todos. El equipo celeste, cuarto con 28 puntos, busca una victoria que le permita acercarse a la cima en la fecha 17 del certamen.

El cuadro dirigido por Mauricio Soria no podrá contar con el defensor camerunés-boliviano Marc Enoumbá, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. El zaguero fue amonestado en el último compromiso ante The Strongest en La Paz, lo que lo dejará fuera de este encuentro clave.

En su ausencia, el entrenador podría apostar por Mauricio Cabral para cubrir la banda derecha, posición habitual de Enoumbá. También son alternativas Miguel Becerra o Juan José González. La buena noticia para el plantel es la recuperación de Guilmar Centella, quien dejó atrás una molestia física y volvió a los entrenamientos; sin embargo, su presencia en el partido dependerá de la evaluación final del cuerpo técnico.

Bajo la conducción de Soria, Blooming atraviesa un momento positivo y mantiene un invicto como local en Montero: siete victorias y un empate. La dirigencia busca que la hinchada sea protagonista, alentando desde el primer minuto para seguir sumando triunfos en casa.

La motivación es alta en el plantel cruceño, que ocupa la cuarta posición con 28 unidades. Un triunfo este domingo recortaría la brecha con los punteros y reforzaría la confianza de cara a la recta final del torneo.

Para reforzar la localía, la dirigencia ha convocado a todos los socios e hinchas a sumarse a una gran caravana el domingo. El punto de partida será la sede del club, en la avenida Beni y octavo anillo, desde donde saldrán en distintos medios de transporte, tanto privados como aquellos que pondrá el club a disposición.

El operativo contempla 30 micros para trasladar a la hinchada, aportados por el directorio y el principal patrocinador de la institución. “Serán para socios que los soliciten y para todos los hinchas que quieran ir”, indicaron desde Blooming.

A la caravana oficial se sumará la barra Los Chiflados, que dispondrá de un número similar de micros, además de automóviles particulares y motocicletas. La expectativa es que el Gilberto Parada presente un lleno total para empujar al equipo hacia un triunfo que puede marcar la temporada.

En la vereda de enfrente, Always Ready llega como uno de los equipos más regulares del año, peleando mano a mano el liderato con The Strongest. El capitán, Fernando Saucedo, destacó el nivel del rival. “Blooming es un gran equipo, con buenos jugadores y un gran técnico. Sabe a lo que juega y tiene muchas virtudes. Será un partido muy complicado. Tenemos que estar bien metidos para que no nos hagan daño”, advirtió.

Con la presión de la tabla y el aliento de su gente, Blooming se juega este domingo más que tres puntos. Una victoria no solo acortaría distancia con los líderes, sino que consolidaría la fortaleza de un equipo que en Montero no sabe lo que es perder en el torneo.