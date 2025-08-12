Bloqueo en el vertedero de Santa Cruz impide ingreso de basura; trabajadores exigen sueldos atrasados

Este martes se cumple la segunda jornada de bloqueo en el ingreso al vertedero municipal San Miguel de Los Junos en la capital cruceña. Un grupo de trabajadores dedicados a la limpieza de la capital cruceña exigen el pago de los sueldos y salarios.
En el lugar se observa una larga fila de vehículos recolectores de basura que no puede ingresar a depositar los residuos, por la medida de presión.
Aseo Urbano Piraí difundió un comunicado en las redes en las que asegura que es una situación ajena a esta empresa; sin embargo, confirma que afecta el ingreso y salida de los camiones que recolectan basura.
En contacto con UNITEL, personas que pidieron el anonimato por temor a represalias, señalaron que les adeudan tres meses de salarios. Otros incluso señalaron que la deuda sería de hasta cinco meses.
Además, manifestaron que no se moverán del lugar hasta que las deudas sean canceladas.
Mientras tanto, en las calles de la capital cruceña comienza a acumularse la basura, desprendiendo malos olores.