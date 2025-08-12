Bloqueo en el vertedero de Santa Cruz impide ingreso de basura; trabajadores exigen sueldos atrasados

Las personas que activaron la medida de presión señalan que son trabajadores de aseo urbano a quienes se les adeuda entre tres y cinco meses de salarios.

Este martes se cumple la segunda jornada de bloqueo en el ingreso al vertedero municipal San Miguel de Los Junos en la capital cruceña. Un grupo de trabajadores dedicados a la limpieza de la capital cruceña exigen el pago de los sueldos y salarios.

En el lugar se observa una larga fila de vehículos recolectores de basura que no puede ingresar a depositar los residuos, por la medida de presión.

Aseo Urbano Piraí difundió un comunicado en las redes en las que asegura que es una situación ajena a esta empresa; sin embargo, confirma que afecta el ingreso y salida de los camiones que recolectan basura.