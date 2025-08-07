BoA suma ruta a Washington en el año del Bicentenario de Bolivia

El nuevo destino internacional coincide con los 100 años del primer vuelo comercial en el país

Foto: ABI archivo

Fuente: Brújula Digital

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) comenzó desde este jueves 7 de agosto sus operaciones comerciales hacia Washington, Estados Unidos. Así lo confirmó el gerente general de la empresa, Mario Borda, en una entrevista televisiva. Esta nueva ruta se enmarca dentro de los actos conmemorativos por el Bicentenario de Bolivia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El anuncio se dio desde Sucre y busca destacar una fecha simbólica, ya que el 8 de agosto se recuerdan 100 años desde que despegó el primer vuelo comercial boliviano. Aquel hito histórico estuvo marcado por la participación de aviadores alemanes y el uso de un avión Junkers F-13 bautizado como “Oriente”, que unió las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz.

Con esta incorporación, la aerolínea estatal busca ampliar su red internacional, que ya incluye destinos como Miami, Madrid, Lima, Buenos Aires, La Habana, Caracas y Santiago. Además, en los últimos meses habilitó rutas entre La Paz y Uyuni, Arica y Cuzco.

“Nosotros hemos podido mostrar a nuestra población que se ha trabajado tanto en la parte interna, la vinculación interna en nuestro país y en la parte internacional”, dijo el gerente de la aerolínea nacional.

BD/RED