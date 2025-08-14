Bolívar afrontará la vuelta ante Cienciano con tres bajas sensibles

Las lesiones de Santiago Echeverría y Patricio Rodríguez obligan a Bolívar a replantear su estrategia, mientras Ignacio Gariglio sigue en duda por su recuperación. El equipo celeste deberá afrontar la vuelta en Cusco con tres bajas sensibles.

Bolívar logró un triunfo importante frente a Cienciano de Perú por 2-0, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputada en el estadio Hernando Siles. Sin embargo, la victoria se vio ensombrecida por las lesiones de dos jugadores clave y la incertidumbre sobre la disponibilidad de otro.

Santiago Echeverría y Patricio Rodríguez abandonaron el campo antes del final del primer tiempo, obligando al entrenador Flavio Robatto a realizar dos cambios forzados. Echeverría salió a los 30 minutos tras un mal movimiento durante un forcejeo con un rival y fue reemplazado por Jesús Sagredo. Minutos después, Rodríguez se resbaló y cayó mal sobre su rodilla; aguantó cinco minutos más antes de ser sustituido por Daniel Cataño.

Además, Ignacio Gariglio, uno de los refuerzos que sumó la Academia en el segundo semestre de este año, sigue en duda. El defensor sufrió una lesión muscular en el cotejo de ida con el chileno Palestino a mediados de julio y, tras casi un mes de recuperación, se encuentra en la fase final de su proceso, según indicó el técnico.

En conferencia de prensa, Robatto expresó su preocupación: “Preocupación, por supuesto, como decía recién, por dos jugadores importantes que evidentemente no los vamos a tener por el partido de vuelta. Lo de Ignacio está en un proceso de recuperación, recién hoy hizo su primer entrenamiento en campo con pelota, así que muy difícil que pueda estar el próximo miércoles”.

El partido de vuelta entre Bolívar y Cienciano se jugará el miércoles 20 de agosto en Cusco, definiendo quién avanzará a los cuartos de final de la Sudamericana.