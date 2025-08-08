Bolivia: En sus 200 años de independencia, sigue siendo el segundo país más riesgoso para invertir en la región

A pocos días de las elecciones nacionales, hay muchas expectativas políticas y económicas de quién será el nuevo presidente y qué tipo de gobierno se instaurará en Bolivia desde este noviembre próximo y durante los siguientes cinco años. Esto, sin duda, ha tenido también su influencia en el índice de RIESGO PAÍS de nuestra economía, el cual en las últimas semanas ha reflejado una tendencia a la baja, ante las probabilidades de que entre un presidente de derecha y promercado.

¿Cuál fue la evolución del riesgo país de Bolivia en este 2025? Hemos iniciado esta gestión con un índice de 2.096 puntos al 2 de enero. El valor más alto observado fue el 21 de abril, con un dato de 2.242 puntos, y hasta lo que va del año el menor índice registrado fue el 21 de julio, con 1.449 puntos.

De hecho, al año de la toma militar en la sede de gobierno, el 26 de junio de 2025, el riesgo país fue de 1.930 puntos. Sin embargo, el punto de quiebre hacia la baja de nuestro índice se visualizó el 11 de julio, cuando pasamos de 1.725 a 1.608 puntos.

Al 6 de agosto, recordando los 200 años de independencia de Bolivia, su Riesgo País fue de 1.513 puntos, el cual todavía la posiciona y cataloga como el 2do país más riesgoso para invertir de todo el continente americano y la región (América Latina y el Caribe). Esto de acuerdo a los últimos datos actualizados y recopilados del EMBI (Emerging Markets Bonds Index), elabora por JP MORGAN.

Haciendo un breve ranking de RIESGO PAÍS en la región, al 06/08/2025, la clasificación quedaría así:

PAÍSES CON MENOR RIESGO PAÍS

Uruguay (79 puntos) Chile (113 puntos) Perú (137 puntos)

PAÍSES CON MAYOR RIESGO PAÍS

Venezuela (18.719 puntos) Bolivia (1.513 puntos) Ecuador (813 puntos)

El RIESGO PAÍS del mundo es de 279 puntos, y de la región de 382 puntos, el promedio regional es de 1.448 puntos, gracias al elevadísimo índice que posee hace mucho tiempo Venezuela. La gran mayoría de los países de la región tiene un riesgo país reducido, por debajo de los 300 puntos. El caso más óptimo fue de la Argentina, que desde octubre de 2024 ha roto la barrera de los 1.000 puntos, con la tendencia clara a la baja, debido a las medidas gubernamentales del gobierno de Milei.

Finalizando este breve análisis, a pesar de ser la 2da economía menos atractiva para invertir, lo cual ha significado que el 2024 solo haya llegado 10 centavos de dólar de cada 100 $us de inversión extranjera directa en la región, hay expectativas positivas para Bolivia, lo cual se ha reflejado en la baja de su índice de riesgo país últimamente, ante la atenta mirada de los inversionistas internacionales, que tienen la esperanza de un cambio de gobierno que haga más seguro y atrayente llevar sus capitales y empresas a Bolivia, un país que actualmente ofrece todo lo contrario.