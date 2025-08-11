Bomberos y vecinos encuentran un cuerpo sin vida durante operativo antiincendios

Fuente: Visión 360

Una unidad de bomberos y vecinos descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición, durante un incendio de pastizales en la zona de Cañaverales, entre el Sexto y Séptimo Anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, según informó el paramédico, Jim Najera.

La división de Homicidios de la Policía Boliviana realizó el levantamiento legal del cadáver y lo trasladaron a la morgue para que se realice la autopsia de ley, de acuerdo con un informe de Correo del Sur.

Enrique Garnica, bombero de Rescate Urbano, indicó que acudieron a sofocar las llamas de manera fortuita y que, mientras realizaban los trabajos junto a los vecinos, hallaron el cadáver dentro de un canal de drenaje.