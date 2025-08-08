Camacho llama a consagrar el voto con tres objetivos clave para el futuro de Bolivia

El gobernador expresó su respaldo al candidato presidencial Samuel Doria Medina, destacando su trayectoria empresarial y su capacidad para liderar un cambio urgente.

Hans Franco

Fuente: Red Uno

A tan solo nueve días de las elecciones generales, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que hizo un llamado al pueblo boliviano a reflexionar su voto en torno a tres objetivos fundamentales que, a su juicio, deben guiar la decisión electoral en este momento decisivo para el país.

1. Frenar la crisis económica

Camacho advirtió que Bolivia atraviesa una grave situación económica, con precios que se han disparado al punto de afectar gravemente la alimentación y el bienestar de miles de familias. “Esta crisis hay que frenarla ya. Y no es con guerra sucia, es con un plan económico serio”, sostuvo.

2. Reconstruir la democracia republicana

El segundo objetivo propuesto por la autoridad cruceña apunta a la necesidad de impulsar una democracia basada en la libertad, el Estado de derecho y la justicia. “Debemos construir una sociedad sin presos políticos, con instituciones fuertes y seguridad jurídica”, afirmó.

3. Erradicar la corrupción y avanzar hacia la transparencia

Camacho insistió en que es hora de iniciar una nueva etapa en la historia de Bolivia, marcada por la honestidad y la rendición de cuentas. “Hay que acabar con la corrupción y comenzar una etapa de transparencia real en la gestión pública”, señaló.

