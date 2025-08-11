Campesinos de La Paz retiran respaldo a Andrónico Rodríguez en cuestionamiento a Prado y Bejarano

«Nos sentimos engañados y utilizados por estos políticos que no saben escuchar a las organizaciones sociales», afirmó el dirigente David Mamani.

Fuente: ABI / La Paz

La Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz determinó retirar su respaldo al candidato Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, ante su negativa a sustituir a las candidatas a la vicepresidencia, Mariana Prado y al Senado, Susana Bejarano.

“Andrónico Rodríguez ha hecho caso omiso a nuestra resolución que pedía la sustitución inmediata de Mariana Prado como candidata a la vicepresidencia; asimismo, de Susana Bejarano, candidata a primera senadora. Por ese engaño, burla y chantaje, nos alejamos definitivamente de este proyecto político Alianza Popular”, anunció el dirigente David Mamani.

Asimismo, denunció al senador Félix Ajpi como el autor intelectual de “maniobrar, manipular e imponer” los candidatos a senadores y diputados sin el consenso de las organizaciones sociales.

“Nos sentimos engañados y utilizados por estos políticos que no saben escuchar a las organizaciones sociales, al pueblo boliviano; por lo tanto, no tenemos más que hablar”, remarcó Mamani.

La semana pasada fue la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH), que resolvió retirar su respaldo a Rodríguez.