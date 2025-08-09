Candidatos aceleran campañas a poco de las elecciones

A pocos días de las elecciones presidenciales, los candidatos aceleran sus campañas para llegar a los jóvenes y a los indecisos. Los partidos ya tienen una agenda para el cierre de campañas y tratan de persuadir con sus planes de Gobierno.

Fuente: Opinión

Lucy Escobar, candidata a senadora por Alianza Popular, sostuvo que se intensifican los trabajos de campaña. La idea es conquistar a los jóvenes y quienes aún no han decidido por quién votará.

“Nosotros siempre estamos apostando al voto de la juventud y de la gente pobre, campesina, que trabaja del día y sin descuidar la clase media y la alta (…) estamos de noche y de día y también tener ese voto de aquellos que están dudando”, dijo Escobar a Urgente.bo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Adrián Vega, vocero de Jorge Tuto Quiroga, expuso que en estos últimos días de campaña el objetivo es llegar a los puntos del país y ve importante conquistar a los jóvenes para quienes, dijo, se cuenta con propuestas.

“La idea es terminar de visitar todos los espacios previstos en barrios y comunidades (…) para los jóvenes queremos mostrar una Bolivia donde esté permitido soñar y prosperar”, dijo Vega.

Por su lado, el candidato de Unidad, Samuel Doria Medina, apunta a los indecisos en estos últimos días de campaña electoral, así lo informó su vocero, Marco Fuentes.

«Vamos a tratar de convencer a la población indecisa, a que pueda apostar por el candidato que está hoy encabezando la preferencia electoral, por el candidato que le ha demostrado que sabe de economía, el candidato que nunca se ha escapado de un debate, que siempre ha dado la cara, pero principalmente el candidato que es empresario, que no vive de la política», expuso Fuentes a este medio.

De la misma forma, Manfred Reyes Villa intensifica su campaña, en pasadas inauguró una casa de campaña en Beni.

Fuente: Opinión