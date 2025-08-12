CAO hace un llamado a «elegir con sabiduría un liderazgo que promueva el desarrollo»

La institución confía en que hoy existen candidatos «que encarnan valores de experiencia comprobada, visión económica, ética de la gestión y compromiso con la producción nacional».

Video: CAO

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se pronunció este martes en las horas previas al silencio electoral para convocar a elegir en las elecciones del 17 de agosto un «liderazgo que promueva el desarrollo».

«En este proceso electoral hay líderes con trayectoria internacional y experiencia en la conducción del Estado, que han demostrado capacidad para articular soluciones reales. Elegir con sabiduría significa optar por aquellos liderazgos que promuevan un país con desarrollo sostenible, con respeto a la iniciativa privada y un verdadero compromiso hacia la transparencia», declaró en un video el presidente de la CAO, Klaus Frerking.

La institución agropecuaria organizó foros económicos y dio su apoyo para la realización del primer debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En consecuencia, ahora pide votar por un candidato que mejore las condiciones para el desarrollo económico del país.

«Bolivia requiere un entorno de confianza, reglas claras y donde la inversión privada encuentre seguridad para crecer y generar empleo, necesitamos un gobierno que comprenda que sin producción no hay desarrollo», observó Frerking.

La CAO confía en que hoy existen candidatos que encabezan la preferencia de los electores «que encarnan esos valores de experiencia comprobada, visión económica, ética de la gestión y compromiso con la producción nacional», por los que la institución pide dar el voto.