Capturan la imagen más nítida de un cometa interestelar

Fuente: https://actualidad.rt.com

La NASA ha publicado la imagen más nítida jamás obtenida del inesperado cometa interestelar 3I/ATLAS, que fue capturada por su telescopio espacial Hubble, en un comunicado difundido el pasado jueves en su página web

En base a las observaciones del Hubble, los astrónomos de la agencia espacial estadounidense estiman que el diámetro máximo del cuerpo celeste —que fue descubierto el 1 de julio de 2025 a una distancia de unos 675 millones de kilómetros del Sol— es de 5,6 kilómetros, aunque podría tener 320 metros.

El 3I/ATLAS viaja a través de nuestro sistema solar a la asombrosa velocidad de 209.000 kilómetros por hora, la mayor registrada para un visitante de este sistema planetario. Su rapidez demuestra que el cometa ha estado a la deriva por el espacio interestelar durante miles de millones de años.

«Nadie sabe de dónde vino el cometa. Es como vislumbrar una bala de fusil durante una milésima de segundo. No se puede proyectar ese tiempo hacia atrás con precisión para determinar dónde comenzó su trayectoria», explicó David Jewitt, de la Universidad de California en Los Ángeles, líder del equipo científico de las observaciones del Hubble.

