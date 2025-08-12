Casa Real lanza su Edición Bicentenario celebrando que los bolivianos “tenemos más historias por destilar”

Con un empaque y una etiqueta con identidad nacional

Bolivia.- Sumándose a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Bolivia, Casa Real lanza una edición especial de su Gran Singani Etiqueta Negra, con un empaque conmemorativo, ornado por elementos gráficos patrióticos y acompañado por un emotivo mensaje para esta ocasión histórica, bajo el concepto “Tenemos más historias por destilar”.

Los elementos gráficos presentes en la caja y la etiqueta de la Edición Bicentenario: cañones, banderas, ramas de laurel, la cinta tricolor y el cóndor, reinterpretan símbolos del Escudo nacional en una composición moderna y sobria.

“Para la Edición Bicentenario de Casa Real nos inspiramos en el escudo de Bolivia, como una forma de rendir homenaje a nuestra historia”, explica Ignacio Rojas, Brand Manager de Singani Casa Real.

“El singani es la bebida que más nos representa e identifica como bolivianos. Es un elemento de unión, porque lo disfrutamos y compartimos por igual personas de diferentes regiones y distintas generaciones, en todo tipo de momentos”, añade Rojas.

El ejecutivo destaca que “Casa Real es una marca tan emblemática del país que, cuando viajamos, llevamos como regalo un Gran Singani Etiqueta Negra porque es como llevar un poquito de Bolivia a las personas que queremos. Y cuando estamos lejos de la Patria, el singani nos trae hondos recuerdos”.

​“Así como el singani se condensa dentro de un alambique, también Bolivia ha destilado su historia gota a gota, entre luchas, esfuerzos y esperanza. Porque a pesar de todo, seguimos encontrando razones para brindar. Seguimos celebrando lo que somos, lo que nos une y lo que nos hace únicos”, afirma, dando lectura a una parte del mensaje contenido en el empaque de la Edición Bicentenario.

El lanzamiento de esta versión conmemorativa del Gran Singani Casa Real Etiqueta Negra de 750 ml, según precisa, “es una invitación a mirar hacia adentro, a recuperar lo esencial, a recordar que lo que hoy somos es fruto de lo mejor que logramos sacar, incluso en los peores momentos”, añadió.

Y como lo señala el estuche de la Edición Bicentenario, que se comercializa al precio habitual del Gran Singani Etiqueta Negra: “Casa Real es un destilado que lleva el alma del país en cada botella. Y en estos 200 años de independencia, más que mirar hacia atrás, propone mirar hacia adelante. Porque Bolivia tiene mucho por contar… y aún más por destilar”.

“TENEMOS MÁS HISTORIAS POR DESTILAR”