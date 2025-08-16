Catorce misiones extranjeras y cinco nacionales acompañarán las elecciones en Bolivia

La canciller Celinda Sosa explicó que las delegaciones extranjeras pertenecen a la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.

Fuente: Unitel

La canciller boliviana Celinda Sosa informó que catorce misiones de observación extranjeras y cinco nacionales acompañarán las elecciones del domingo, en las que se elegirá Presidente, Vicepresidente y los miembros del Parlamento para los próximos cinco años.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sosa explicó que las delegaciones extranjeras pertenecen a la Unión Europea (UE), con 135 integrantes, y la Organización de Estados Americanos (OEA), compuesta por 89, a las que se suman las representaciones del Parlamento Andino y del Mercosur, entre otras.

La canciller agregó que, en la víspera, el mandatario Luis Arce se reunió con los representantes de las misiones, a quienes pidió que “sean equilibrados” en la labor que efectúen durante su permanencia en el país.

“Es muy importante en el marco que cumplamos los procedimientos y los protocolos electorales”, apuntó Sosa.

También mencionó que los encargados de las misiones internacionales “han valorado y ponderado el rol del Ejecutivo en generar las condiciones más adecuadas para la celebración de las elecciones”.