CDT Real Oruro busca sumar en El Alto bajo la dirección de Marcelo Robledo

El Club Deportivo Totora Real Oruro (CDT Real Oruro) se enfrenta esta noche a la Academia del Balompié Boliviano (ABB) en un duelo clave por la fecha 17 del torneo “Todos contra Todos”.

El encuentro está programado para las 18:00 horas en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en la ciudad de El Alto.

Este partido marcará el debut oficial de Marcelo Robledo como director técnico del conjunto carmesí, el tercero en asumir el mando durante la presente temporada. Robledo buscará iniciar su ciclo con una victoria que le permita consolidar su vínculo con el plantel orureño y escalar posiciones en la tabla.

RIVALIDAD RECIENTE Y ANTECEDENTES

La historia entre CDT Real Oruro y ABB se remonta a la final de la Copa “Simón Bolívar”, donde el cuadro alteño se impuso. Sin embargo, ambos equipos lograron el ascenso a la División Profesional y son los debutantes del torneo en esta gestión.

En el partido de la primera rueda, jugado en Oruro, ABB se llevó los tres puntos tras vencer por 1-0, lo que les da ventaja en este duelo entre los “benjamines” de la categoría.

PREPARACIÓN Y BAJAS

Durante la semana, Robledo trabajó intensamente con el plantel, buscando conformar el once ideal para este compromiso. El equipo llega con buen ánimo tras la victoria sobre Bolívar en la última fecha, resultado que elevó la moral del grupo.

El último entrenamiento se realizó ayer por la mañana, y por la tarde el equipo emprendió viaje hacia La Paz, para luego trasladarse a El Alto, donde aguardan el inicio del partido.

No obstante, el técnico no podrá contar con plantel completo. Víctor Hugo Melgar, quien alternó en el último cotejo, sufrió una recaída en su lesión y quedó descartado. Yerco Vallejos tampoco será de la partida tras su expulsión ante Bolívar.

TABLA DE POSICIONES Y CONTEXTO

ABB ocupa la novena posición con 18 puntos en 16 partidos disputados, mientras que CDT Real Oruro se ubica en el puesto 11 con 17 unidades. El resultado de este encuentro será determinante para definir cuál de los dos equipos se acerca más al sueño de clasificar a un torneo internacional.

ABB se ha mostrado sólido como local, por lo que el cuadro carmesí deberá estar atento y concentrado para contrarrestar las ofensivas del rival y buscar sumar fuera de casa.