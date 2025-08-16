Celebran el Día de San Roque en El Alto con misa, concursos y atención para mascotas

Vecinos del Distrito 3 participaron con sus perros y gatos en una ceremonia religiosa, bendición y concurso organizados por la parroquia Cuerpo de Cristo y la Alcaldía alteña. Además, se brindó atención veterinaria gratuita y charlas sobre tenencia responsable.

Fuente: Visión 360

Perros de todos los tamaños y bien vestidos asistieron este sábado, junto a sus propietarios, a una misa en la iglesia del Cuerpo de Cristo de Villa Adela, en el Distrito 3 de El Alto, con motivo del Día de San Roque, considerado el santo patrón de los perros. Además de recibir una bendición, los animales accedieron a atención veterinaria gratuita y participaron en un concurso con premios para conmemorar su día.

«Quiero agradecer la invitación del padre Gechi, de la parroquia Cuerpo de Cristo, para realizar este evento conmemorativo, que solía organizar cada año nuestro querido padre Sebastián, que ahora está en el cielo», expresó el secretario de Gestión Institucional de la Alcaldía de El Alto, Rury Balladares.

La actividad contó con una masiva participación de vecinos del Distrito 3. Después de la ceremonia religiosa y la bendición de las mascotas, se llevó a cabo un concurso donde se entregaron casas para perros, bolsas de croquetas, trofeos y certificados.

«Hemos premiado el cuidado, al perro más longevo, al más pequeño y al gatito más simpático. Ha sido una bonita jornada», agregó Balladares.

Las gemelas «Molí y Malú», dos perritas de raza cocker, fueron las primeras en llevarse una de las casas. «Me siento muy feliz porque el regalo va a ir destinado a un perrito de la calle que no tiene casita. Esta casa será para él», dijo Marite Conde, quien destacó el trabajo solidario de la dueña de las mascotas premiadas.

Un gatito llamado «Percy», llevado por la vecina Graciela Quisbert, recibió un trofeo y un certificado. «Ellos son nuestra compañía. Para otros serán mascotas, pero para nosotros son un miembro más de la familia. Por eso pedimos que no se maltrate a los animales y se les dé un buen trato», reflexionó Quisbert.

Durante la jornada, decenas de mascotas recibieron atención veterinaria gratuita por parte del Área de Zoonosis de la Alcaldía, que realizó control de peso y temperatura, además de charlas sobre tenencia responsable.

«A la cabeza de nuestra señora alcaldesa Eva Copa, realizamos charlas educativas sobre tenencia responsable, pero también hablamos de la rabia, que es una enfermedad zoonótica que no tiene cura. La vacuna es la única forma de prevenirla», explicó la responsable del Área de Zoonosis, Olga Poma.