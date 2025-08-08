Cerca de 26 vehículos entre autos, vagonetas y cuadratracks fueron alcanzados por el fuego en depósito de la Gobernación cruceña

Por lo observado en las imágenes registradas del incendio, algunos de los vehículos quedaron destruidos.
Fuente: Unitel
El incendio que se registró el jueves por la tarde en un depósito de la Gobernación cruceña ubicado en el Parque Industrial de la capital cruceña dejó daños en al menos 26 vehículos y muebles, de acuerdo a un reporte que brindó este viernes por la mañana Adrián Canaviri, de la División de Investigación Técnica de la Dirección Departamental de Bomberos.
Canaviri señaló que hasta este viernes por la mañana se había registrado que 14 cuadratracks y otros 12 vehículos entre autos y vagonetas, quedaron afectados por el incendio. Por lo visto en imágenes muchos motorizados quedaron prácticamente en cenizas.
Así quedó el depósito de la Gobernación en el Parque Industrial de la capital cruceña
El jueves la Gobernación reportó que el incendio se inició cerca de las 14:00 y fue controlado casi seis horas después. En ese instante todavía no tenía el inventario de los vehículos que quedaron dañados por el fuego.
Canaviri agregó en su reporte que el inmueble donde estaban los vehículos, aparentemente funcionaba como un depósito. El viento, ayudó a que se propague el fuego.
De momento no se conoce si los vehículos que estaban en este depósito contaban con un seguro por los daños sufridos.
Desde la Gobernación informaron el jueves por la noche que iban a presentar una denuncia penal contra posibles autores del incendio.