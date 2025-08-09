China ignora a Trump y reivindica su cooperación con Rusia como «legítima y legal»

El gigante asiático priorizará sus intereses nacionales en su cooperación internacional, desafiando las amenazas de EE.UU.

Fuente: RT

China seguirá comprando petróleo ruso a pesar de las amenazas de Trump de imponer aranceles adicionales por la cooperación económica con Rusia, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en una declaración a Bloomberg.

«Es legítimo y legal que China mantenga una cooperación económica, comercial y energética normal con todos los países del mundo, incluida Rusia», declaró el ministerio, y añadió: «Seguiremos adoptando medidas razonables de seguridad energética de acuerdo con nuestros intereses nacionales».

Anteriormente, Trump advirtió de que Estados Unidos planea extender las sanciones secundarias a los países que adquieran petróleo ruso, señalando que China podría ser el próximo objetivo de estas medidas.

Trump ya firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel adicional del 25 % a los productos de la India como castigo por las «grandes ganancias» que obtiene el país asiático de la venta de crudo ruso en «el mercado abierto», al tiempo que acusó a Nueva Delhi de «no preocuparse» por las pérdidas humanas del conflicto en Ucrania.

La introducción de estos aranceles adicionales fue calificada de «injusta, injustificada e irrazonable» por la Cancillería india, que aseguró que Nueva Delhi tomará todas las medidas necesarias para proteger sus intereses nacionales. Al mismo tiempo, Nueva Delhi y Moscú reafirmaron su asociación estratégica en el ámbito metalúrgico e industrial.