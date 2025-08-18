Choferes piden mantener la subvención de combustibles

Luego de los sorpresivos resultados de las elecciones del domingo, que marcaron el final de un ciclo de políticas económicas, la Confederación de Choferes de Bolivia pide que el nuevo gobierno mantenga la subvención a los combustibles.

“Lo que queremos, en el tema de combustibles, es que nos garanticen que haya subvención, no vayan a quitar como en su momento han estado manejando, incluso manejando precios hasta 11 bolivianos”, indicó Víctor Tarqui, secretario de relaciones de esa federación.

Combustibles

Sin embargo, el dirigente aclaró que su sector exige cambios y uno de ellos es terminar con el “monopolio” de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la importación de combustibles.

Los transportistas proponen que exista “competencia” de otras empresas que traigan diésel y gasolina, ofertando los carburantes a precios más económicos.

“Queremos que haya cambios y si estos cambios van a ser beneficiosos, especialmente para nuestro sector, seguramente vamos a recibir con los mejores augurios a este gobierno que viene”, afirmó Tarqui.

De acuerdo con el representante de los transportistas, YPFB planificó el monopolio de la venta de combustibles hace ya 20 años, cuando el parque automotor era mucho menor. Sin embargo, ahora éste incrementó, por lo que se debe adaptar la normativa y permitir una mayor importación de carburantes.

“Vamos adecuar a la realidad que vivimos hoy día para que se aumente en este caso la importación de combustible”, señaló.

En criterio de Tarqui, tanto el Partido Demócrata Cristiano (PDC) como la alianza Libre, que competirán en la segunda vuelta del mes de octubre, deben buscar reuniones con el sector transportista, debido a su importancia en las actividades económicas del país.

“Es importante que se dé el apoyo del sector del autotransporte hacia lo que va a ser el frente ganador”, indicó.

Pese a que aclaró que la Confederación de Choferes de Bolivia no apoya abiertamente a ninguno de los candidatos, reconoció que la propuesta del candidato a la Vicepresidencia Edman Lara, de hacer frente a la corrupción, es una buena iniciativa.

“El tema de la Policía, nos tiene que brindar seguridad a la población. Más al contrario, hoy ya daban miedo”, fustigó el dirigente.