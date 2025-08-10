Chuquisaca: Este lunes se inicia la reconstrucción del edificio del TED

Se prevé que la infraestructura esté lista para las elecciones subnacionales

Después de casi seis años del incendio que destruyó el edificio del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca en la crisis política de 2019, finalmente se anuncia el inicio de su reconstrucción este lunes y se prevé que ya esté en funcionamiento para las elecciones subnacionales del próximo año.

Así lo confirmó a CORREO DEL SUR el presidente del TED, Mauricio Del Río, quien además informó que el proyecto será ejecutado por una reconocida empresa constructora y financiada íntegramente por la aseguradora Fortaleza, con una inversión de ocho millones de bolivianos.

“Con este noviembre se cumplirán seis años del siniestro, y asumimos el compromiso de recuperar esta infraestructura pública”, afirmó Del Río al reconocer que se enfrentaron múltiples obstáculos para hacer efectiva la póliza del seguro, incluyendo la necesidad de realizar tres estudios periciales estructurales, debido a discrepancias sobre si el edificio debía demolerse o no.

Fue el tercer informe, elaborado por el ingeniero y docente universitario Jorge Villafane Bustamante, el que confirmó que el edificio podía salvarse gracias a los altos estándares de calidad con los que fue construido originalmente. “El estudio demostró que la estructura no solo cumplía, sino que excedía las normas de seguridad”, agregó la autoridad.

La aseguradora Fortaleza inicialmente mostró resistencia para reconocer el siniestro bajo los términos exigidos por el TED, lo que llevó al tribunal a presentar denuncias ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). Luego de varias reuniones y gestiones ante instancias nacionales, finalmente se logró llegar a un acuerdo que permitió la firma de un contrato tripartito entre la aseguradora, el TED y la empresa constructora a cargo del ingeniero Miguel Irusta Dalenz.

De acuerdo con Del Río la obra comenzará este lunes 11 de agosto, con una entrega provisional prevista para diciembre de este año, y una entrega final estimada en nueve meses, es decir, entre mayo y junio de 2026. “Sin embargo, la idea es que el edificio esté plenamente operativo para las elecciones departamentales y municipales del próximo año”, aseguró el presidente.

Del monto total asegurado, más de cuatro millones de bolivianos se destinarán a la reconstrucción del edificio, mientras que el resto servirá para reponer parte de los 1.275 activos dañados, incluyendo vehículos, computadoras y mobiliario. Ya se adquirió una camioneta nueva para el TED con parte de la indemnización por los vehículos quemados.

“Este dinero no proviene del Tesoro General de la Nación ni del Órgano Electoral, sino de la póliza de seguros. Es un contrato bajo la modalidad llave en mano, y Fortaleza pagará directamente al proveedor”, explicó.

Además, se contempla la reposición completa del salón de actos ubicado en la planta baja del edificio, incluyendo la instalación de nuevas butacas y equipamiento para capacitaciones, con el objetivo de devolver al edificio sus condiciones previas al incendio.