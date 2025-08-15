Cindy Sarai, joven que tuvo una hija con Evo cuando ella era menor, recibe refugio político en Argentina

La joven figura como víctima en el caso que investiga a Evo Morales por relacionarse con una menor de edad y embarazarla en 2015, cuando ella tenía 15 años y el era presidente de Bolivia

Evo Morales.

Fuente: ANF / La Paz

Cindy Sarai, su hija y su madre recibieron refugio político en Argentina porque no encontraron garantías en el país, informó la diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero.

“La familia de Cindy ha solicitado refugio político en Argentina. Ayer ha sido concedido este refugio político”, reveló Campero en Radio Fides.

La joven figura como víctima en el caso que investiga a Evo Morales por relacionarse con una menor de edad y embarazarla en 2015, cuando ella tenía 15 años.

Desde octubre del año pasado, Cindy permanece oculta en la clandestinidad porque su hija aparentemente sufrió un intento de secuestro al salir de su escuela.

“Se confirma que la hija de Cindy es también hija de Evo Morales, se confirma que Evo Morales tendría otros dos hijos con dos mujeres distintas que han sido desaparecidos. Las madres no tienen conocimiento de dónde estuvieran estos hijos y se confirma la participación activa de personal y expersonal del gobierno de Luis Arce para tratar de manipular la identidad de la hija de Evo Morales, situación que ha quedado en nada”, resaltó la legisladora.

El caso está abierto por el delito de trata y tráfico de persona, porque aparentemente Morales captó a la adolescente por medio de su “Guardia Juvenil Presidencial”, que era compuesta por estudiantes.

Morales rechazó ir a declarar ante un juez y ante la Fiscalía por este caso. Al momento, el exmandatario se encuentra refugiado en el Trópico de Cochabamba porque tiene dos órdenes de aprehensión en su contra por negarse a responder a la justicia.

El exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, indicó que no ejecutaron la aprehensión del expresidente porque eso convulsionaría el país en un momento en el que se necesita garantizar las elecciones presidenciales.