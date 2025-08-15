Revelan carta de la madre de Cindy; relata cómo descubrió que Evo era el padre de su nieta

La diputada Luciana Campero develó una supuesta carta escrita por la madre de Cindy Saraí, presunta víctima de Evo Morales, donde relata toda la historia que vivió a partir de conocer que su hija había sido embarazada por el entonces presidente del país

La diputada Luciana Campero develó una supuesta carta escrita por la madre de Cindy Saraí, presunta víctima de Evo Morales, donde relata toda la historia que vivió a partir de conocer que su hija había sido embarazada por el expresidente.

En la carta indica que se enteró del embarazo de su hija en octubre de 2015 y que, por más que insistió en conocer quién era el padre, la muchacha se negó a revelarlo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ante la recomendación de su hijo, decidió ya no presionar a la joven y optó por llevarla a una clínica particular para que recibiera la atención correspondiente, donde le informaron que Cindy tenía seis meses de embarazo. La niña nació el 8 de febrero de 2016.

La carta explica que, en enero de 2017, su nieta enfermó con tos y fiebre, y que requería atención médica urgente, para lo cual necesitaban registrar legalmente a la niña. Fue entonces cuando la madre decidió hablar.

“Indica que el padre es Evo (Morales), el presidente de Bolivia, me quedé muda un buen rato, volví a preguntarle y me confirma que sí. Además, fue amenazada para no decir a nadie”, se lee en la carta escrita a mano.

La mujer también indica que pensó en sentar una denuncia, pero que desistió de la idea tras recordar los casos polémicos que involucraban a Gabriela Zapata y Nemesia Achacollo, con temas similares relacionados al expresidente.

“Temí por la vida de mi hija y nieta (…) La justicia estaba manejada por el Gobierno”, continúa.

Además, menciona que consideró que recibiría ayuda, pero en su lugar recibió extorsiones y amenazas constantes por medio de llamadas de personas desconocidas.

“Tuve que callar y someterme, seguir la corriente como si nada hubiera pasado”, concluye el escrito.

Lea también: Cindy Sarai, joven que tuvo una hija con Evo cuando ella era menor, recibe refugio político en Argentina